«Интер» и «Рома» увидели расизм в заголовке популярной газеты

На первой полосе сегодняшнего номера Corriere dello Sport был помещен заголовок «Черная пятница». Таким образом, издание представило анонс пятничного матча 15-го тура серии А, в котором «Интер» на своем поле сыграет с «Ромой». По обе стороны от заголовка были размещены фотографии темнокожих футболистов миланского и римского клубов – Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.

Football Italia сообщает, что первая полоса свежего номера Corriere dello Sport многим в Италии не понравилась, включая руководителей обоих клубов. Пресс-служба «Рома» назвала заголовок «ужасным», отметив, что клуб «прикладывает все усилия по искоренению расизма в итальянском футболе».

Ну а на официальной странице «Интера» в твиттере появилось сообщение такого содержания: «Футбол – это страсть, культура и братство. Мы всегда выступаем и будем выступать против любой формы дискриминации».

