Тил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан Футболисты извинились перед командой сразу же после игры с «Зенитом».

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде – Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против «Зенита». Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.

– Футбол — это эмоциональная игра, всякое может произойти, как было и в матче с «Зенитом». Ребята потом в раздевалке извинились, и этот инцидент был исчерпан», – цитирует голландца портал Sport24.ru.

После 18 туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Следующая игра московской команды состоится 8 декабря против «Ростова». Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.