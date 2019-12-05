Тил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде – Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против «Зенита». Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.
– Футбол — это эмоциональная игра, всякое может произойти, как было и в матче с «Зенитом». Ребята потом в раздевалке извинились, и этот инцидент был исчерпан», – цитирует голландца портал Sport24.ru.
После 18 туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Следующая игра московской команды состоится 8 декабря против «Ростова». Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.
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