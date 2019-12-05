Томас Тухель: Не могу предоставить Кавани много игрового времени, хотя он и не заслужил такого Уругваец провел осенью только один матч в стартовом составе.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о ситуации с форвардом Эдинсоном Кавани.

32-летний уругваец, восстановившись после травмы, лишь один раз вышел в стартовом составе команды.

«Я общался с ним, – приводит Goal.com слова немца. – Мы оба понимаем, что это очень тяжело для него. Это не только непростое решение для меня. Это еще и грустно.

Мы провели много матчей с тремя нападающими, в том числе девяткой. В начале сезона Кавани был травмирован, и это не его вина. В этом отрезке Мауро (Икарди) сыграл очень хорошо и забил много голов.

Если мы играем по схеме «4-3-3» у нас есть три отличных игрока на роль девятки: Килиан (Мбаппе), Мауро и он. Мне грустно, потому что у меня нет решения, как включать его в состав прямо сейчас.

Он не заслужил этого. Он ведет себя профессионально и сохраняет хорошее настроение в раздевалке, придавая эмоции команде. Но сейчас я не могу предоставить ему много игрового времени».

Напомним, Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В 289 матчах за команду на его счету 195 голов и 40 результативных передач.