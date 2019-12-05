Таунсенд рассказал, как проигрывал по 46 тысяч фунтов за ночь Английский футболист признался, что развитию его карьеры помешали азартные игры.

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Нападающий «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд в своей статье для американского проекта The Players Tribune рассказал о том, как пристрастился к азартным играм и начал спускать огромные суммы, просто установив приложение одной из букмекерских контор на своем смартфоне.

«Я не пью. Не употребляю наркотики. Даже в ночные клубы не хожу. Но я таки ухитрился спустить 46 тысяч за одну ночь, просто тыкая пальцами в свой телефон. Мне даже не нужно было вставать с кровати и выходить из комнаты», – признался 28-летний английский полузащитник.

Воспитанник «Тоттенхэма» с июля 2016 года выступают за «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей в АПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.