Источник: Марсело не сыграет с «Барселоной» Встреча состоится 18 декабря.

Защитник мадридского «Реала» Марсело рискует пропустить дерби с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании.

Как сообщает AS, бразилец получил травму и выбыл на три недели. О других деталях случившегося не уточняется.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел во всех турнирах 10 матчей и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «класико» также пропустит полузащитник «Реала» Эден Азар.