Источник: Марсело не сыграет с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Марсело рискует пропустить дерби с «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании.
Как сообщает AS, бразилец получил травму и выбыл на три недели. О других деталях случившегося не уточняется.
В текущем сезоне 31-летний футболист провел во всех турнирах 10 матчей и отдал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что «класико» также пропустит полузащитник «Реала» Эден Азар.
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