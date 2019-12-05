Роберто Мартинес: Сборная Италии – один из фаворитов Евро-2016 Главный тренер сборной Бельгии дал интервью итальянской прессе.

Роберто Мартинес пообщался с корреспондентом итальянской Сorriere dello Sport. В своем интервью главный тренер национальной команды Бельгии высоко оценил работу Роберто Манчини в сборной Италии и назвал «Скуадру Адзурру» одним из фаворитов предстоящего чемпионата Европы.

«Манчини проделал выдающуюся работу, – отметил Мартинес. – Конечно же, можно сказать, что отборочная кампания и финальный турнир – вещи совершенно несопоставимы. Тем не менее, я всерьез считаю сборную Италии одним из фаворитов на Евро-2016».

Говоря о перспективах бельгийцев, Мартинес еще раз отметил неудобства календаря группы B: «С точки зрения логистики нам будет неудобно по очереди играть то в Санкт-Петербурге, то в Копенгагене».

На чемпионате Европы следующим летом сборная Бельгии выступит в одной группе с командами России, Дании и Финляндии. 13 июня команда Мартинеса начнет турнир матчем против команды России в Санкт-Петербурге, 18-го сыграет с Данией в Копенгагене, а завершит групповой этап 22-го матчем против финнов, вернувшись на «Газпром Арену».