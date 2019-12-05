Дембеле может перейти в «Манчестер Сити» Футболист «Барселоны» необходим Хосепу Гвардиоле.

В Испании пишут о том, что Усман Дембеле в ближайшее время покинет «Барселону» и отправится в английскую премьер-лигу.

El Desmarque утверждает, что представители «Манчестер Сити» прилетели в Каталонию и ведут переговоры с руководителями «Барселоны» по поводу трансфера нападающего сборной Франции. Стоит отметить, что ранее испанская пресса отправляла Усмана в «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Дембеле перешил в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года за 125 миллионов евро. Стать постоянным игроком основного состава ему так и не удалось.

В нынешнем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия 22-летний француз сыграл в чемпионате лишь пять матчей, забив один гол.