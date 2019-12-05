Нападающий «Жилины» может перейти в ЦСКА Помимо московского клуба игроком интересуется «Дженоа».

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Московский ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 20-летним форвардом словацкого клуба «Жилина» Робертом Божеником. Об этом сообщил агент футболиста Мартин Петраш.

– Нам известно о предложении, которое ЦСКА сделал «Жилине». Это очень интересный вариант, но мы не желаем торопить события и хотим, чтобы все стороны были довольны. Благодаря его выступлениям в клубе и сборной им интересуются все больше клубов, агентство записывает предложения из Германии и Италии. Пока есть только одно конкретное. Это постоянный участник Серии А, – сказал представитель игрока Мартин Петраш словацкому порталу Sport.

Скорее всего, речь идет об итальянском «Дженоа», который ищет усиления в атаке после тяжелой травмы Кристиана Куаме.

В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Словакии, отметившись тремя забитыми мячами. За свою сборную он сыграл в восьми встречах и забил четыре гола.

По данным Transfermarkt стоимость словака оценивается в 650 тысяч евро.