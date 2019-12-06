Аллегри пообещал вернуться в июне: Занимаюсь изучением английского языка - Советский спорт
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06 декабря 2019 01:53ФутболГичунцев Артур

Аллегри пообещал вернуться в июне: Занимаюсь изучением английского языка

Ранее сообщалось, что специалист интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о планах на будущее.

«Вернусь в июне. Не знаю, творческий это отпуск или нет, но я знал об этом еще до ухода из «Ювентуса». Поймите, я провел 18 лет на поле и 16 лет посвятил тренерской деятельности. Спустя 34 года у меня появилась возможность взять паузу, пообщаться с людьми, посетить театр, выставки и почитать книги.

Сейчас я живу в Милане и занимаюсь изучением английского языка. Я смотрю фильмы на английском и читаю книги. Думаю, я вполне неплохо разговариваю.

Честно говоря, следующий год будет очень важным, потому что мне предстоит сложный выбор, а должен быть готов. После пяти лет с «Ювентусом» я должен вернуться в игру и не опозориться», – цитирует Аллегри ESPN.

По слухам, интерес к тренеру также проявляют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

Добавим, что «Ювентус» итальянец покинул минувшим летом.

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