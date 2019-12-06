Бэйл может пропустить игру с «Барселоной» из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может пропустить матч чемпионата Испании против «Барселоны».
Как сообщает ESPN, футболист испытывает проблемы с задней поверхностью бедра. По информации источника, в течение последних трех дней валиец тренируется по индивидуальной программе.
Ранее СМИ сообщали, что встречу с «Барсой» также рискуют пропустить нападающий Эден Азар и защитник Марсело.
В текущем сезоне чемпионата Испании Бэйл сыграл восемь матчей. В его активе два гола и две результативные передачи.
Встреча «Барселона» - «Реал» состоится 18 декабря.
В настоящий момент обе команды после 14 сыгранных матчей имеют по 31 очку. «Барса» возглавляет турнирную таблицу за счет дополнительных показателей.
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