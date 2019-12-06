«Лестер» собирается продлить контракт с Роджерсом Действующее соглашение наставника с клубом рассчитано до 2022 года.

Загрузка...

«Лестер» предложит новый контракт главному тренеру Брендану Роджерсу.

Как сообщает The Telegraph, «лисы» планируют улучшить условия соглашения, чтобы обезопасить себя от интереса к тренеру со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что в услугах Роджерса заинтересован лондонский «Арсенал», уволивший Унаи Эмери.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Лестер» располагается на второй строчке в турнирной таблице. В 15 матчах команда набрала 35 очков.