Погба хочет перейти в «Реал» Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба принял решение покинуть клуб.

По сведениям издания L'Equipe, футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». По мнению источника, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

В текущем сезоне из-за травмы Погба не играет с конца сентября. На его счету пять матчей, в которых он сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболист уже восстановился от травмы, однако отказывается играть за «МЮ» и требует продажи в зимнее трансферное окно.