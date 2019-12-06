«Реал» сыграет в зеленой форме, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии Встреча «Реал» - «Эспаньол» состоится 7 декабря.

Мадридский «Реал» проведет домашний матч 16-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» в зеленой форме.

Как сообщает Sport24.ru., этой акцией клуб хочет привлечь внимание к проблеме изменения климата.

В эти дни в столице Испании проходит 25-я Всемирная конференция ООН по проблемам изменения климата, именно по этой причине для проведения акции выбрана игра против «Эспаньола».

Кроме того, на фасаде стадиона «Сантьяго Бернабеу» будет размещено полотно на тему экологии, которое провесит там до конца конференции.