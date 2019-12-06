Бразильский полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» близок к переходу в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» близок к завершению сделки по приобретению 22-летнего бразильского полузащитника Бруну Гимарайнса. Об этом сообщает ESPN.
Испанский клуб заплатит «Атлетико Паранаэнсе» около 30 миллионов евро. Ожидается, что игрок присоединится к команде в июне следующего года, хотя не исключается его прибытие в январе. Контракт с «Атлетико» будет рассчитан до 2025 года.
Отметим, что руководство мадридцев обеспечило себе вариант покупки полузащитника во время переговоров о трансфере его тогдашнего одноклубника – Ренана Лоди, с которым был заключен контракт летом этого года.
За клуб Гимарайнс сыграл в 84 матчах, забив 7 мячей и отдав 5 голевых передач.
По данным Transfermarkt трансфер бразильца оценивается в 20 миллионов евро.
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