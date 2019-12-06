«Фиорентина» собирается предложить Кьезе пожизненный контракт Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза в ближайшее время может продлить соглашение с клубом. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Владелец «фиалок» Рокко Комиссо считает его одним из самых ключевых игроков команды и хочет предложить итальянцу пожизненный контракт. Переговоры с представителями «Фиорентины» ведет отец футболиста Энрико Кьеза. Действующее соглашение истекает в 2022 году.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 12 встречах своей команды, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Всего на его счету 126 матчей в составе «фиалок», в которых он забил 25 голов и отдал 19 ассистов.

После 14 туров Фиорентина располагается на 13-м месте, набрав 16 очков. Следующий матч пройдет 8 декабря против «Торино».