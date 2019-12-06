Роман Павлюченко: Если «Спартак» хочет в тройку, надо побеждать «Ростов» - Советский спорт
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06 декабря 2019 15:46ФутболЛипкин Антон

Роман Павлюченко: Если «Спартак» хочет в тройку, надо побеждать «Ростов»

«Спартак» примет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче с «Ростовом» в 19-м туре премьер-лиги.

«Перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны, – приводят «Известия» слова Павлюченко. – На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов».

После 18 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает девятое место. У «Ростова» 31 очко и пятое место.

Отметим, что в первом круге «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью (2:2), а 31 октября красно-белые победили соперника (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).

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