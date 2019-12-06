Михаил Грушевский: «Крошить» и сажать болельщиков – это перебор

Известный юморист Михаил Грушевский прокомментировал слова народного артиста России Эдгара Запашного о том, что он готов «покрошить» болельщиков, матерящихся на трибунах.
– С уважением и симпатией отношусь к братьям Запашным, но это заявление не выдерживает никакой критики. Да, оскорбляющие Дзюбу фанаты не вызывают никакого одобрения, однако «крошить» и сажать – это перебор. Силовыми акциями воздействовать на фанатов попросту неадекватно. Запашный — дрессировщик, работает с хищниками: видимо, поэтому он и склоняется к подобному способу решения острой проблемы. Но болельщики не такие опасные, как тигры, и как такового вреда Дзюбе нанести не могут, – цитирует Грушевского «Газета.Ru».
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики московской команды были привлечены к административной ответственности – Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение правонарушений 30 фанатам красно-белых. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.
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