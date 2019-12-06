Зидан не станет запрещать Бэйлу играть в гольф

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан во время предматчевой пресс-конференции 16-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» рассказал о физическом состоянии валлийца Гарета Бэйла.
– Он получил травму в матче с «Алавесом». Потом у нас было два выходных, а, когда вернулись к тренировкам, Гарет снова почувствовал боль. Вот почему он пропустил занятия. Стану ли я запрещать ему играть в гольф? Нет. Ни Гарету, ни любому другому игроку. Они все взрослые люди и сами знают, как должны поступать, – цитирует Зидана испанское издание AS.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз хочет запретить Бэйлу играть в гольф перед чемпионатом Европы 2020 года, чтобы не получить рецидив травмы.
На европейском первенстве Уэльс сыграет в группе A – ее соперниками станут Турция, Италия и Швейцария.
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