Зидан не станет запрещать Бэйлу играть в гольф Он считает, что Гарет – взрослый человек, который сам вправе решать, как поступать в том или ином случае.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан во время предматчевой пресс-конференции 16-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» рассказал о физическом состоянии валлийца Гарета Бэйла.

– Он получил травму в матче с «Алавесом». Потом у нас было два выходных, а, когда вернулись к тренировкам, Гарет снова почувствовал боль. Вот почему он пропустил занятия. Стану ли я запрещать ему играть в гольф? Нет. Ни Гарету, ни любому другому игроку. Они все взрослые люди и сами знают, как должны поступать, – цитирует Зидана испанское издание AS.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз хочет запретить Бэйлу играть в гольф перед чемпионатом Европы 2020 года, чтобы не получить рецидив травмы.

На европейском первенстве Уэльс сыграет в группе A – ее соперниками станут Турция, Италия и Швейцария.