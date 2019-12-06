Роджерс продлил контракт с «Лестером»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подписал новое соглашение с клубом до июня 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Председатель команды Айяватт Шривадданапрабха отметил, что своими отличными результатами в чемпионате Англии за последние девять месяцев Роджерс смог укрепить связь между игроками и болельщиками. Поэтому он рад продолжит сотрудничество со специалистом в дальнейшем.
Напомним, что Роджерс возглавил «Лестер» 26 февраля 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла девятое место, отстав от зоны еврокубков на пять очков.
На данный момент «Лестер» идет на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. В следующем туре они встретятся с «Астон Виллой».
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