Фанаты «Зенита» в знак протеста покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо» Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило об акции на предстоящем матче 19-го тура российской премьер-лиги с «Динамо».

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«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник.

И подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!

В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя - Зенит!» - говорится в сообщении «Ландскроны», опубликованном в Twitter.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.