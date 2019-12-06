Тихонов считает, что на стадионе болельщики должны соблюдать правила По его мнению, футболисты и зрители являются единой частью одного процесса.

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов обратился к болельщикам красно-белых.

– Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах. Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны, – цитирует заявление Тихонова RT.

Отметим, что 1 декабря объединение фанатов московской команды «Фратрия» обратилось с призывом к болельщикам других клубов РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура.