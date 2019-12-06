Источник: Фанатов «Динамо», покинувших стадион, доставят на вокзал

Владимир Федотов: В матче с «Сочи» был риск подхватить ангину Главный тренер «Оренбурга» рассказал о том, как принималось решение перенести матч предыдущего тура в Сочи, и о подготовке к заключительному перед зимним перерывом туру. 04.12.2019 19:22 Футбол Григорьевская Юлия Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при Соревнования завершатся 8 декабря. 06.12.2019 00:52 Фигурное катание Тигай Лев Самый сильный турнир в мире. Главные вопросы финала Гран-при-2019 В пятницу в Турине стартует финал серии Гран-при. Там будет полным-полно российских фигуристов, многие из которых претендуют на медали. 05.12.2019 08:58 Фигурное катание Тигай Лев Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл Саша Тайсон и Алена Али. Кто будет чемпионкой – Косторная или Трусова? В финале Гран-при сегодня начинается женское одиночное катание. Впервые в сезоне сойдутся две сильнейшие фигуристки мира - Александра Трусова и Алена Косторная. 06.12.2019 08:50 Фигурное катание Тигай Лев Рэшфорд передал привет Моуринью. «МЮ» выиграл дома у «Тоттенхэма» (видео) Встреча прошла на «Олд Траффорд». 05.12.2019 00:47 Футбол Зибрак Артем Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна Победительница юниорского финала Гран-при Камила Валиева делится своими эмоциями после победы. 06.12.2019 20:47 Фигурное катание Киреева Ксения С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай