Источник: Фанатов «Динамо», покинувших стадион, доставят на вокзал Болельщиков «Динамо», покинувших гостевой сектор стадиона в первом тайме матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита», доставят на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

- Болельщиков «Динамо» не сразу стали выпускать со стадиона. Дело в том, что дожидались автобусы, которые доставят поклонников бело-голубых до Московского вокзала. Все проходит в правовых рамках, болельщики гостей покидают стадион в большом количестве, транспорта хватит на всех, - цитирует «РИА Новости» источник, близкий к российской премьер-лиге.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.