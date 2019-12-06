Сергей Семак: Не посещать матчи неправильно, но эта одноразовая акция нужна Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – об акции протеста болельщиков на матче чемпионата России с «Динамо».

- Эта проблема была и есть, и болельщики обратили внимание наших органов, ответственных за проведение соревнований, чтобы вступить с ними в конструктивный диалог.

Не посещать матчи неправильно, но эта одноразовая акция нужна, чтобы объединить общественность.

Эта проблема есть, но закон должен быть один для всех, и если ты что-то сделал, то должен за это отвечать, но не надо отвечать за другого человека, - приводит слова Семака ТАСС.

Добавим, что встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 3:0.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.