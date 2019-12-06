Гурам Аджоев: Без болельщиков нельзя, потому что без них нет футбола Президент «Арсенала» Гурам Аджоев – об акции протеста болельщиков на матче чемпионата России с «Локомотивом».

- Не хочу ничего такого сказать, есть люди, которые разбираются в этом больше, чем я, но болельщики - это 12-й игрок. Без болельщиков нельзя, я уважаю всех болельщиков, потому что без них нет футбола. Они приходят семьями, переживают, болеют, мы должны о них беспокоиться, - приводит слова Аджлева ТАСС.

Отметим, что «Арсенал» переиграл «Локомотив» в матче 19-го тура со счетом 4:0.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.