Гурам Аджоев: Без болельщиков нельзя, потому что без них нет футбола

- Не хочу ничего такого сказать, есть люди, которые разбираются в этом больше, чем я, но болельщики - это 12-й игрок. Без болельщиков нельзя, я уважаю всех болельщиков, потому что без них нет футбола. Они приходят семьями, переживают, болеют, мы должны о них беспокоиться, - приводит слова Аджлева ТАСС.
Отметим, что «Арсенал» переиграл «Локомотив» в матче 19-го тура со счетом 4:0.
Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.
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