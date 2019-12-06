Гурам Аджоев: Без болельщиков нельзя, потому что без них нет футбола - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 23:22Футбол

Гурам Аджоев: Без болельщиков нельзя, потому что без них нет футбола

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев – об акции протеста болельщиков на матче чемпионата России с «Локомотивом».

- Не хочу ничего такого сказать, есть люди, которые разбираются в этом больше, чем я, но болельщики - это 12-й игрок. Без болельщиков нельзя, я уважаю всех болельщиков, потому что без них нет футбола. Они приходят семьями, переживают, болеют, мы должны о них беспокоиться, - приводит слова Аджлева ТАСС.

Отметим, что «Арсенал» переиграл «Локомотив» в матче 19-го тура со счетом 4:0.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.

Камила Валиева: Произвольной программой, в принципе, я довольна Победительница юниорского финала Гран-при Камила Валиева делится своими эмоциями после победы. 06.12.2019 20:47 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Валиева завоевала золото финала юниорского Гран-при Елена Радионова: Из всех наших юниоров у Синицыной самое зрелое катание Наталья Бестемьянова: Лью технически сильнее, но артистически наши девочки абсолютно чудесные
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
Еще по теме:
Нэтан Маккиннон – о новом контракте: Я снова соглашусь взять меньше Никита Задоров: Собрали челюсть по частям, а через два дня катался с командой Тренер «Каролины»: Свечников становится все лучше и лучше
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав
Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав
Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
Новости
23:39 Футбол Вильмар Барриос: Уходим на перерыв счастливыми
23:22 Футбол Гурам Аджоев: Без болельщиков нельзя, потому что без них нет футбола
23:07 Футбол Сергей Семак: Не посещать матчи неправильно, но эта одноразовая акция нужна
22:49 Фигурное катание Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова - вторая, Щербакова – третья
22:39 Футбол Сергей Семак: «Динамо» - хорошая команда, но сегодня наши ребята правильно подошли к матчу
22:33 Футбол Игорь Черевченко: Хорошие чувства после окончания игрового года
22:23 Фигурное катание Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе
22:15 Баскетбол «Зенит» обыграл АСВЕЛ, прервав свою серию из шести поражений в Евролиге
22:14 Футбол Юрий Семин: Дзюбе нужно перетерпеть критику. А такие акции не в интересах футбола
22:00 Хоккей «Торпедо» на своем льду проиграло «Ак Барсу», потерпев третье поражение кряду
21:49 Фигурное катание Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца в финале Гран-при, Синицина и Кацалапов – четвертые
21:49 Футбол Лэмпард считает снятие запрета на трансферы «Челси» важным шагом вперед
21:44 Легкая атлетика Юрий Борзаковский: Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума
21:27 Футбол «Зенит» дома разгромил «Динамо»
21:22 Футбол «Локомотив» в гостях крупно проиграл «Арсеналу, пропустив четыре мяча
21:05 Футбол Источник: Фанатов «Динамо», покинувших стадион, доставят на вокзал
20:48 Футбол Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ
20:44 Фигурное катание Туктамышева – победительница турнира серии «Челленджер» в Загребе
20:30 Биатлон Третий этап Кубка мира по биатлону может быть перенесен
Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова
Неделя Ростова: особняк министра, больница без врачей, скромность футболиста
Общественники попросили мэрию Ставрополя отчитаться о развитии велоструктуры
Дмитрий Максимов о доме Килина: «Было принято решение - восстановить»
«Мама, кто это сейчас сказал?» Паранормальные соседи омичей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика