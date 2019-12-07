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07 декабря 2019 11:08ФутболНечаев Юрий

Бывший президент «Локомотива»: Команда выглядит вымученной

Железнодорожники крупно проиграли «Арсеналу» в матче 19-го тура РПЛ (0:4).

Бывший президент ФК «Локомотив» Николай Наумов прокомментировал неудачное выступление команды в последних играх.

«Вымученная команда, ей не хватило сил на этом отрезке сезона. Ситуация в матче с «Арсеналом» очень похожа на игру с «Динамо», где «Локомотив» также неудачно сыграл во втором тайме. К тому же сейчас в команде очень много травмированных основных игроков», - цитирует Наумова ТАСС.

Напомним, в последних трех играх во всех турнирах подопечные Юрия Семина потерпели три поражения. В чемпионате России железнодорожники уступили «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (0:4), а в Лиге чемпионов - ливеркузенскому «Байеру» (0:2).

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» идет на втором месте. В 19 матчах команда набрала 34 очка.

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