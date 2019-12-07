Василий Конов: Федотов – в «Сочи», Кирьяков – в «Оренбурге» Клубы премьер-лиги поменяют главных тренеров.

Журналист Василий Конов сообщил о том, кто будет новым главным тренером «Сочи» и «Оренбурга».

«По поводу ухода (Владимира) Федотова в «Сочи» (тут только какой-то дикий форс-мажор может поменять) – вот-вот объявят имя нового главного в «Оренбурге».

Само собой это не произойдет раньше, чем Федотов уедет в «Сочи», но решение принято давно, и Сергей Кирьяков, получивший поддержку на всех уровнях и карт-бланш, уже работает, хоть и без шума», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Напомним, под руководством Федотова «Оренбург» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Сочи», который возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, идет последним.