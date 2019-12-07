Томас Цорн: «Спартак» с пониманием относится к акции болельщиков Генеральный менеджер красно-белых прокомментировал инициативу болельщиков «Фратрии».

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В пятницу объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» призвало активных поклонников всех клубов РПЛ покинуть стадионы по ходу матчей 19-го тура в знак протеста против массовых задержаний болельщиков накануне, во время и после матча «Зенит» – «Спартак». Игра состоялась в Санкт-Петербурге 1 декабря.

Некоторые фанаты уже поддержали эту акцию во время игр чемпионата России «Арсенал» – «Локомотив» и «Зенит» – «Динамо», которые состоялись 6 декабря. Сегодня о своей поддержке инициативе «Фратрии» заявили болельщики ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова».

Генеральный менеджер «Спартака» Томас Цорн на сегодняшней пресс-конференции заявил, что московский клуб с пониманием относиться к действиям своих болельщиков. фрат

«Мы не хотим, чтобы в будущем повторялось такое, как в Питере, – заявил Цорн, общаясь с журналистами. – К завтрашней акции болельщиков мы относимся с понимаем. Мы поддержали нашего заводящего юридически, но в случае с троими другими задержанными такая помощь невозможна. Завтра они уже выходят. Хорошо, что объединились болельщики 16 клубов. Это позитивный случай. Когда что-то делает только один клуб, то внимания мало, а когда все, то это имеет более большой вес».

Матч 19-го тура «Спартак» – «Ростов» состоится в воскресенье 8 декабря. Начало в 19:00 по московскому времени.