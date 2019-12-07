«Эвертон» обыграл «Челси» после увольнения Силвы

В первой игре после увольнения португальца Марку Силвы «Эвертон» на своем поле одержал победу над «Челси». Матч 16-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 3:1 в пользу ливерпульской команды.
На пятой минуте Ришарлисон открыл счет, а на 49-й Доминик Калверт-Льюин увеличил перевес «Эвертона». Полузащитник «Челси» Матео Ковачич отквитал один мяч на 52-й, но спастись от поражения лондонцы не смогли. На 84-й Калверт-Льюин оформил дубль, установив итоговый результат 3:1.
«Эвертон» проводил игру под руководством шотландца Данкана Фергюсона, входившего в тренерский штаб уволенного Силвы. Португалец стал безработным 5-го декабря после 18 месяцев во главе команды.
Ливерпульцы прервали серию из трех поражений и покинули зону вылета, поднявшись на 14-е место с 17 очками.
«Челси», проиграв три из четырех последних матчей, занимает четвертую строчку с 29 очками.
В следующем туре 14 декабря «Челси» примет «Борнмут». «Эвертон» 15 декабря встретится в гостях с «Манчестер Юнайтед».
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