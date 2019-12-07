Первушин будет работать с «Тамбовом» до конца сезона Об этом заявил спортивный директор клуба.

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Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков, комментируя победу команды над «Оренбургом», отметил, что Сергея Первушин продолжит работать главным тренером до конца нынешнего сезона.

«Все ребята и тренерский штаб молодцы, – цитирует Худякова Sport24.ru. – Очень тяжело собраться, когда у всех уже чемоданное настроение. Это было видно по началу игры – в дебюте выглядели неважно. Однако тренер в перерыве нашел нужные слова. Футболисты вышли на второй тайм более уверенными. Поэтому и выиграли. Сергей Первушин точно останется тренером «Тамбова» до конца сезона».

В матче 19-го тура РПЛ «Тамбов» в качестве хозяина поля обыграл «Оренбург» со счетом 3:0.

Тамбовская команда начинала сезон под руководством Александра Григоряна, но тренер подал в отставку 19 октября. В шести матчах под началом Первушина «Тамбов» набрал 13 очков, одержав четыре победы.

В данный момент «Тамбов» занимает в РПЛ 11-е место с 21 очком после 19 игр.