Первушин будет работать с «Тамбовом» до конца сезона - Советский спорт
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07 декабря 2019 18:17ФутболШарафудинов Виктор

Первушин будет работать с «Тамбовом» до конца сезона

Об этом заявил спортивный директор клуба.

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков, комментируя победу команды над «Оренбургом», отметил, что Сергея Первушин продолжит работать главным тренером до конца нынешнего сезона.

«Все ребята и тренерский штаб молодцы, – цитирует Худякова Sport24.ru. – Очень тяжело собраться, когда у всех уже чемоданное настроение. Это было видно по началу игры – в дебюте выглядели неважно. Однако тренер в перерыве нашел нужные слова. Футболисты вышли на второй тайм более уверенными. Поэтому и выиграли. Сергей Первушин точно останется тренером «Тамбова» до конца сезона».

В матче 19-го тура РПЛ «Тамбов» в качестве хозяина поля обыграл «Оренбург» со счетом 3:0.

Тамбовская команда начинала сезон под руководством Александра Григоряна, но тренер подал в отставку 19 октября. В шести матчах под началом Первушина «Тамбов» набрал 13 очков, одержав четыре победы.

В данный момент «Тамбов» занимает в РПЛ 11-е место с 21 очком после 19 игр.

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