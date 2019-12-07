Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», Бенсебайни сделал дубль

Матч 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария» завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.
На 49-й минуте в составе гостей отличился Иван Перишич, пробив с разворота с 14 метров после передачи Томаса Мюллера. Спустя 11 минут «Боруссия» отыгралась. После углового Патрика Херрманна забил головой Рами Бенсебайни.
Ключевым событием матча стал фол защитника «Баварии» Хави Мартинеса против Маркуса Тюрама на 90-й минуте. Испанец сбил французского нападающего хозяев в своей штрафной, получив второе предупреждение, и «Боруссия» получила право на пенальти. Бенсебайни отправился к «точке» и оформил дубль, добыв победу для своей команды.
«Боруссия» осталась лидером бундеслиге. В активе гладбахской команды 31 очков после 14 туров.
«Бавария», потерпев второе поражение подряд, опустилась на шестое место. У мюнхенцев по-прежнему 24 очка.
В следующем туре 14 декабря «Бавария» сыграет дома с «Вердером». «Боруссия» 15 декабря встретится в гостях с «Вольфсбургом».
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