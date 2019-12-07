Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», Бенсебайни сделал дубль - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 19:29ФутболШарафудинов Виктор

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», Бенсебайни сделал дубль

Гладбахская команда сохранила лидерство в бундеслиге.

Матч 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария» завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

На 49-й минуте в составе гостей отличился Иван Перишич, пробив с разворота с 14 метров после передачи Томаса Мюллера. Спустя 11 минут «Боруссия» отыгралась. После углового Патрика Херрманна забил головой Рами Бенсебайни.

Ключевым событием матча стал фол защитника «Баварии» Хави Мартинеса против Маркуса Тюрама на 90-й минуте. Испанец сбил французского нападающего хозяев в своей штрафной, получив второе предупреждение, и «Боруссия» получила право на пенальти. Бенсебайни отправился к «точке» и оформил дубль, добыв победу для своей команды.

«Боруссия» осталась лидером бундеслиге. В активе гладбахской команды 31 очков после 14 туров.

«Бавария», потерпев второе поражение подряд, опустилась на шестое место. У мюнхенцев по-прежнему 24 очка.

В следующем туре 14 декабря «Бавария» сыграет дома с «Вердером». «Боруссия» 15 декабря встретится в гостях с «Вольфсбургом».

Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Александр Овечкин: Если обойду Гретцки, на льду вы меня больше не увидите. Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад создали не так много моментов НХЛ объявила имена лучших хоккеистов игрового дня
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Александр Градский: Не понимаю фанатов, Дзюба 100 лет не играет за «Спартак» Известный болельщик красно-белых высказал свое отношение к обструкции Артема Дзюбы со стороны спартаковских фанатов. 05.12.2019 09:56 Футбол Зибрак Артем
Карпин против «Спартака». Интриги 19-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 06.12.2019 14:31 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Александр Медведев: Я собираюсь встретиться с фанатами «Зенита» и поговорить Гинер назвал Егорова «конченым негодяем» Виктор Гончаренко: Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR!
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
«Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью «Быки» и армейцы бились за три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в чемпионате в роли главного преследователя «Зенита», но в итоге разошлись миром, еще больше увеличив отставание от лидера РПЛ. 07.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Новости
20:21 Футбол «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы команд
20:16 Футбол Александр Медведев: Я собираюсь встретиться с фанатами «Зенита» и поговорить
20:15 Футбол Гинер назвал Егорова «конченым негодяем»
20:00 Хоккей «Сочи» у себя дома проиграл «Барысу»
19:53 Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в АПЛ благодаря дублю Кейна
19:51 Футбол Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить в гостях «Борнмут»
19:45 Футбол «Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
19:40 Футбол Виктор Гончаренко: Игру можно описать одним словом: VAR. Полный VAR!
19:29 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Баварию», Бенсебайни сделал дубль
19:25 Футбол Дубль Вернера принес «РБ Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»
19:20 Футбол Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну», забив пять безответных мячей
19:06 Фигурное катание Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста
18:52 Футбол Павел Худяков: Три-четыре позиции «Тамбову» нужно усиливать по-любому
18:48 Олимпиада Валерий Газзаев: Лишение флага и гимна – унижение для России
18:34 Футбол «Краснодар» на своем поле не смог обыграть ЦСКА
18:30 Фигурное катание Российские пары заняли весь пьедестал в юниорском финале Гран-при
18:17 Футбол Первушин будет работать с «Тамбовом» до конца сезона
18:01 Футбол «Ахмат» – «Уфа». Стартовые составы
17:56 Биатлон Куклина в эстафете побежит на последнем этапе
17:45 Хоккей «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо»
Депутат Мосгордумы отказался от привилегии ездить на служебном авто
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
В России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц
Казанцев больше не будут предупреждать о камерах на дорогах
Картина дня в Приморье: задержание сотрудников ДПС, обыски и мёртвый тигрёнок
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика