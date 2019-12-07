«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в АПЛ благодаря дублю Кейна

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Бернли» завершился со счетом 5:0.

Дублем в этой игре отметился Гарри Кейн, открыв счет на четвертой минуте и забив четвертый гол «шпор» на 54-й. Также по одному мячу записали на свой счет Лукас Моура (9-я минута), Сон Хын Мин (32-я) и Мусса Сисско (74-я).

После отставки Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуринью лондонцы одержали четыре победы в пяти матчах, с учетом домашней игре Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2). Во время этого отрезка «шпоры» не смогли одолеть только бывшую команду Моуринью «Манчестер Юнайтед», проиграв 1:2 в гостях 4 декабря в предыдущем туре АПЛ.

«Тоттенхэм» поднялся на пятое место. У «шпор» 23 очка после 16 матчей. «Бернли» занимает 13-ю позицию, оставшись с 18 очками.

В следующем туре «Бернли» 14 декабря примет «Ньюкасл», а «Тоттенхэм» 15-го числа сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».