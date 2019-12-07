Александр Медведев: Я собираюсь встретиться с фанатами «Зенита» и поговорить Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намерен встретиться с фанатами команды и обсудить их акцию.

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- Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Было приятно смотреть на то, как болели за «Зенит» до ухода. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, - привлекли.

Я собираюсь встретиться с нашими фанатами и поговорить. Как только пришел в клуб, я уже встречался с ними, думаю, будет откровенный разговор, в котором можно будет обсудить и эту тему, - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Динамо» (3:0) часть болельщиков обеих команд покинула трибуны на 40-й минуте встречи.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.