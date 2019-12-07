Жозе Моуринью: Сон забил шикарно, но остальные голы тоже были красивыми Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал крупную победу над «Бернли».

Лондонская команда в 16-м туре АПЛ разгромила «Бернли» с результатом 5:0. Жозе Моуринью высоко оценил качество игры «Тоттенхэма» и особенно отметил игру команды в обороне. «Шпоры» впервые сыграли на ноль под руководством португальца.

«С первых минут ребята играли фантастично, – цитирует Моуринью официальный сайт клуба. – Что тут еще добавить? Сыграли просто великолепно. Мы были идеальны во всех компонентах игры. Забили много голов, доминировали, были безупречны в обороне и сыграли на ноль. Болельщики, наверное, счастливы. Гол Сона, конечно же, был великолепен, но и остальные голы тоже были красивыми. Я бы отметил также красивую комбинацию, которая привела к голу Муссы Дембеле. Да и два удара Гарри Кейна тоже получились отличными. Ну и в перерыве я сказал ребятам, что важно сыграть на ноль. Я подчеркнул, что вся команда несет коллективную ответственность за то, чтобы сыграть «всухую», а не только вратарь и защитники».

«Тоттенхэм» занимает шестую строчку в АПЛ, набрав 23 очка в 16 играх. В следующем туре команда Моуринью сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» (15 декабря).