«Валенсия» победила в дерби с «Леванте», отыгравшись с 0:2 - Советский спорт
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07 декабря 2019 22:33ФутболЛипкин Антон

«Валенсия» победила в дерби с «Леванте», отыгравшись с 0:2

По дублю сделали Рохер Марти и Гамейро.

«Валенсия» выиграла у «Леванте» (4:2) в матче 16-го тура примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Отметим, что «Леванте» повело со счетом 2:0 благодаря дублю форварда Рохера Марти. Он же перед самым перерывом отправил мяч в собственным ворота. А во втором тайме «Валенсия» забила еще три гола. В том числе дубль оформил француз Кевин Гамейро.

С 74-й минуты хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления защитника Элисео Фалькона.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Валенсия» набрала 26 очков и поднялась на седьмое место. У «Леванте» 20 очков и 11-е место.

В следующем туре 14 декабря «Леванте» сыграет в гостях с «Гранадой», а 15 декабря «Валенсия» примет «Реал».

Примера
16-й тур

«Леванте» – «Валенсия» – 2:4 (2:1)
Голы: Рохер Марти, 11, 20, с пенальти – Рохер Марти, 45, в свои ворота. Гамейро, 57, 59. Ферран Торрес, 88.
Удаление: Фалькон, 74.

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