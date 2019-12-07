Игорь Шалимов: «Ахмату» не хватает стабильности

- Нам не хватает стабильности. Прошлую игру мы сыграли хорошо. Играли агрессивно, владели преимуществом, было видно, что играем дома. Команда была готова физически, выдвигалась на чужую половину поля, отбирала мячи, напрягала.
Прошлая игра была хорошая, но в конце имели опасный момент, не забили и получили гол на 93-й минуте. Постарались сделать все, чтобы забыть об этом и выбросить это из головы у футболистов. Но такие жесткие удары бесследно не проходят. Может быть, именно с этим связано то, что команда сегодня так плохо сыграла.
У нас было два хороших матча, когда пропускали на 92-93 минутах игры, это потеря четырех очков. Турнирная таблица давит, - приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».
Добавим, что после 19 туров «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре 1 марта 2020 года грозненская команда на своем поле сыграет против «Ростова».
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