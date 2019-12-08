«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Джеко В этом сезоне босниец забил восемь мячей в чемпионате Италии.

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Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко в зимнее трансферное окно может переехать в Лондон. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отправил своих скаутов просматривать ближайшие игры с участием нападающего. После этого будет принято решение о том, необходимо ли приобретать футболиста.

Контракт Джеко с римским клубов рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за «Рому», в которых забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что 33-летним боснийцем также интересуется «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить атакующую линию опытным и забивным форвардом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.