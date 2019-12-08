ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Торпедо» Форвард «Торпедо» Иван Сергеев может зимой перейти в ЦСКА, сообщает Sport24.ru.

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Напомним, что 24-летний нападающий перешел в «Торпедо» в июле 2019 года из «Тамбова» на правах свободного агента.

С тех пор форвард провел 58 матчей за московский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 33 забитых мяча и 5 голевых передач.

Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 650 тысяч евро.