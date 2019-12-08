«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью - Советский спорт
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08 декабря 2019 16:52ФутболШарафудинов Виктор

«Лечче» и «Дженоа» сыграли вничью

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито забил с пенальти в матче серии А.

Матч 15-го тура чемпионата Италии «Лечче» – «Дженоа» завершился вничью 2:2.

После первого тайма гости выигрывали 2:0. На 31-й минуте счет открыл Горан Пандев, а бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито перед перерывом реализовал пенальти (45+5).

Одержать победу генуэзцам не удалось. В составе хозяев на 60-й минуте отличился Филиппо Фалько, а на 70-й – Андреа Табанелли.

Стоит отметить, что «Дженоа» доигрывала матч вдевятером. На 69-й минуте второе предупреждение получил Кевин Агудело, а на 77-й – Пандев.

«Лечче» с 15 очками занимает 14-е место. «Дженоа» находится в зоне вылета на 18-м месте, набрав лишь 11 очков. Безвыигрышная серия генуэзского клуба длится шесть туров (три ничьи и три поражения).

14 декабря «Лечче» сыграет в гостях с командой «Брешиа». В тот же день состоится генуэзское дерби «Дженоа» – «Сампдория».

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