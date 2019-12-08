«Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого

Матч 16-го тура чемпионата Голландии «Витесс» – «Фейеноорд» завершился вничью 0:0. Для клуба из Арнема этот матч стал первым после ухода российского тренера Леонида Слуцкого. Хотя «Витессе» не выиграл, он все же прервал серию из пяти поражений.
Бывшая команда Слуцкого провела встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Йосефа Остинга, который продолжает тренировать и молодежную команду клуба. Остинг перестроил игру «Витесса» со схемы 4-2-3-1 на тактический вариант 4-3-3.
В турнирной таблице чемпионата Голландии «Витесс» занимает девятое место, набрав 24 очка. «Фейеноорд» идет шестым с 25 очками.
В следующем туре 14 декабря «Витесс» сыграет в гостях с «Твенте», а «Фейеноорд» 15 декабря примет на своем поле ПСВ.
Слуцкий работа с «Витессом» с лета 2018-го по 29 ноября нынешнего года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место, но не смогла завоевать путевку в Лигу Европы, уступив в финале специального плей-офф «Утрехту».
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