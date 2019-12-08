«Лестер» разгромил «Астон Виллу», одержав восьмую победу подряд, Варди сделал дубль Голевая серия нападающего «лис» в АПЛ длится уже восемь туров.

Матч АПЛ «Астон Вилла» – «Лестер» завершился со счетом 1:4.

Дублем в составе гостей отметился Джейми Варди. У нападающего «лис» серия из восьми результативных матчей кряду в чемпионате Англии. Всего во время этой серии Джейми забил 11 голов. На его счету не только сегодняшний дубль, но и хет-трик в выездном октябрьском матче против «Саутгемптона», в котором «Лестер» разгромил соперника со счетом 9:0.

В Бирмингеме Варди забил первый и последний гол в матче, отличившись на 20-й и 76-й минуте. Всего на его счету 16 мячей в нынешнем сезоне, и он возглавляет бомбардирский список АПЛ.

На 41-й минуте Келечи Ихеаначо увеличил перевес гостей до двух мячей, но перед перерывом отличился полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш, сделав счет 1:2.

Решающий для исхода встречи мяч забил на 49-й минуте защитник «Лестера» Джонатан Эванс. Счет стал 1:3, «Астон Вилла» вернуться в борьбу за результат не смогла, и в итоге команда Брендана Роджерса довела матч до крупной победы.

Одержав восемь побед подряд, «Лестер» идет на втором месте в АПЛ с 38 очками. У лидирующего «Ливерпуля» – 46.

«Астон Вилла» идет на 17-й позиции с 15 очками после 16 туров.

14 декабря «Лестер» дома сыграет с «Норвичем». «Астон Вилла» в тот же день сыграет в гостях с «Шеффилд Юнайтед».