«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги

Финал 74-го розыгрыша Кубка шотландской лиги, в котором встречались клубы из Глазго «Рейнджерс» и «Селтик», завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил на 60-й минуте Кристофер Жюльен. Французский защитник «Селтика» замкнул подачу Райана Кристи со штрафного.
«Кельты» выиграли десять последних трофеев на домашней арене. Начиная с сезона-2016/17 «Селтик» не только регулярно побеждает в чемпионате Шотландии, но и постоянно выигрывает оба национальных кубка – Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.
Что касается Кубка лиги, то в активе «Селтика» 19 побед в турнире. Рекорд (27 титулов) принадлежит «Рейнджерс».
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай Косторная – и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех В финале Гран-при женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – вторая, Анна Щербакова – третья, Александра Трусова – только пятая. 06.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем