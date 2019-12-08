«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в финале Кубка шотландской лиги Команда Стивена Джеррада проиграла поединок за трофей.

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Финал 74-го розыгрыша Кубка шотландской лиги, в котором встречались клубы из Глазго «Рейнджерс» и «Селтик», завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил на 60-й минуте Кристофер Жюльен. Французский защитник «Селтика» замкнул подачу Райана Кристи со штрафного.

«Кельты» выиграли десять последних трофеев на домашней арене. Начиная с сезона-2016/17 «Селтик» не только регулярно побеждает в чемпионате Шотландии, но и постоянно выигрывает оба национальных кубка – Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.

Что касается Кубка лиги, то в активе «Селтика» 19 побед в турнире. Рекорд (27 титулов) принадлежит «Рейнджерс».