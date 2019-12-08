Хавбек «Ростова» Норманн: Мы были сильнее «Спартака» Встреча прошла на «Открытие Арене».

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн дал комментарий после победы над московским «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (4:1).

«Фантастическая победа для нас. Мы были сильнее, умнее. Имели лучшую тактику, чем соперник. Оставались компактными в защите, хорошо выбегали в контратаки. Наша команда хорошо поработала, мы были лучшей командой сегодня», – цитирует игрока «Чемпионат».

После этой игры «Спартак» занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.