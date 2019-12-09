Илья Кутепов: «Ростов» был просто сильнее, они реализовали свои моменты Встреча прошла на «Открытие Арене».

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, пропустивший матч с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ (1:4), прокомментировал игру своей команды, а также пообещал фанатам, что красно-белые проведут работу над ошибками во время зимних сборов и постараются добиться положительного результата во второй части сезона.

«Сейчас, наверное, сложно сразу подобрать какие-то слова. «Ростов» был просто сильнее, они реализовали свои моменты, точнее, использовали наши ошибки, которые мы допустили, поэтому и выиграли.

Повлиял ли экспериментальный состав на результат? Думаю, что нет. Подбор игроков хороший, тренер знает, что делает. Поэтому, перестроения никак не повлияли. Результат не от этого зависит

Сегодня, конечно – пропал. Уходим на эту паузу с не очень хорошим настроением. Но не будем забывать, что чемпионат еще не закончился. У нас будут впереди матчи, есть еще вся весна. Хорошо, что есть время поработать на сборах, подкорректировать какие-то моменты. Думаю, тренер это сделает.

Постараемся исправить ситуацию, весной брать максимальное количество очков, чтобы команда выступила как можно лучше в этом сезоне», – сказал Кутепов в эфире «Арена LIVE» на YouTube-канале «Спартака».

После этой игры «Спартак» занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.