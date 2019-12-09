«Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти Руководство клуба недовольно результатами команды.

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

Как сообщает Calciomercato, руководство клуба недовольно игрой команды в текущем сезоне.

По сведениям источника, владельцы «Наполи» уже определили круг кандидатов, которые могли бы заменить 60-летнего Анчелотти. Неаполитанцы интересуются бывшим главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, Дженнаро Гаттузо, который ранее возглавлял «Милан», и Эдуардо Рейя, уже работавшим в «Наполи» в 2005-2009 годах.

В последнем туре чемпионата Италии подопечные Анчелотти сыграли на выезде вничью с «Удинезе» (1:1). После 15 матчей команда набрала 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В 16-м туре «Наполи» дома сыграет с «Пармой». Встреча состоится 14 декабря.