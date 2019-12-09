Брендан Роджерс: Теперь эта команда в истории «Лестера» - Советский спорт
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09 декабря 2019 09:12ФутболЛипкин Антон

Брендан Роджерс: Теперь эта команда в истории «Лестера»

«Лестер» установил клубный рекорд, одержав девятую подряд победу в чемпионате.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после матча 16-го тура премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1) высказался о новом клубном рекорде по продолжительности победной серии.

«Лестер» неизменно выигрывает в девяти турах чемпионата подряд, чего никогда не было в истории клуба.

«Игроки были превосходны, – приводит Goal.com слова Роджерса. – Это исторический день для клуба. И сама игра команды подтверждает это.

Это действительно нечто особенное. Теперь эта команда в истории «Лестера».

Добавим, что дубль в матче сделал форвард Джейми Варди, по голу забили нигериец Келечи Ихеаначо и защитник Джонни Эванс.

«Лестер» набрал 38 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, отставая на восемь очков от «Ливерпуля». В 17-м туре 14 декабря «Лестер» примет «Норвич».

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