Агент Сергеева: Ведем переговоры со многими клубами, в том числе ЦСКА Форвард «Торпедо» забил 15 голов в нынешнем сезоне.

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Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда «Торпедо» Ивана Сергеева, высказался о возможном переходе игрока.

«Мы ведем диалог со многими клубами по поводу Ивана Сергеева, в том числе и с ЦСКА, – приводит Sport24.ru слова Штромбергера. – Желающих порядка пяти-шести клубов РПЛ уровня ЦСКА. Но у Ивана действующий и длительный контракт с «Торпедо».

Напомним, 24-летний нападающий забил в нынешнем сезоне 15 голов в 28 матчах ФНЛ и Кубка России. Ранее он выступал за «Строгино», «Ригу» и «Тамбов». Его контракт с «Торпедо» рассчитан до 2021 года.

После 25 туров «Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.