Агент Сергеева: Ведем переговоры со многими клубами, в том числе ЦСКА

Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда «Торпедо» Ивана Сергеева, высказался о возможном переходе игрока.
«Мы ведем диалог со многими клубами по поводу Ивана Сергеева, в том числе и с ЦСКА, – приводит Sport24.ru слова Штромбергера. – Желающих порядка пяти-шести клубов РПЛ уровня ЦСКА. Но у Ивана действующий и длительный контракт с «Торпедо».
Напомним, 24-летний нападающий забил в нынешнем сезоне 15 голов в 28 матчах ФНЛ и Кубка России. Ранее он выступал за «Строгино», «Ригу» и «Тамбов». Его контракт с «Торпедо» рассчитан до 2021 года.
После 25 туров «Торпедо» набрало 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф Что говорили участники матча «Авангард» – «Ак Барс». 08.12.2019 20:53 Хоккей Кузютина Елена Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 08.12.2019 19:00 Футбол «Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью «Быки» и армейцы бились за три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в чемпионате в роли главного преследователя «Зенита», но в итоге разошлись миром, еще больше увеличив отставание от лидера РПЛ. 07.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай