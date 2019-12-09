На матче Лиги чемпионов впервые будет работать бригада VAR из России Встреча «Боруссия» - «Славия» состоится 10 декабря в Дортмунде.

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Впервые в истории на матч Лиги чемпионов назначена бригада VAR, полностью состоящая из арбитров из России.

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч «Боруссия» - «Славия». Помогать Карасеву будут боковые арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеопомощник Виталий Мешков и ассистент видеопомощника Сергей Иванов. Резервный рефери - Сергей Лапочкин.

Историческое назначение прокомментировал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин: «Впервые на официальном международном матче бригада будет полностью состоять из российских арбитров. В предыдущих турах россияне занимали только пять позиций из шести в бригаде: рефери, ассистенты, резервный судья и AVAR. Хочется пожелать удачи нашей бригаде и чтобы они подтвердили свой высокий уровень готовности и квалификации», - цитирует Калошина Sport24.ru.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» занимает третье место в группе. В активе команды семь очков. Дортмундцы ведут заочную борьбу с «Интером» за выход из группы. Миланцы на своем поле сыграют с «Барселоной». «Славия» замыкает турнирную таблицу, у команды два очка.