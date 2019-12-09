На матче Лиги чемпионов впервые будет работать бригада VAR из России

Впервые в истории на матч Лиги чемпионов назначена бригада VAR, полностью состоящая из арбитров из России.
Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч «Боруссия» - «Славия». Помогать Карасеву будут боковые арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеопомощник Виталий Мешков и ассистент видеопомощника Сергей Иванов. Резервный рефери - Сергей Лапочкин.
Историческое назначение прокомментировал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин: «Впервые на официальном международном матче бригада будет полностью состоять из российских арбитров. В предыдущих турах россияне занимали только пять позиций из шести в бригаде: рефери, ассистенты, резервный судья и AVAR. Хочется пожелать удачи нашей бригаде и чтобы они подтвердили свой высокий уровень готовности и квалификации», - цитирует Калошина Sport24.ru.
Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» занимает третье место в группе. В активе команды семь очков. Дортмундцы ведут заочную борьбу с «Интером» за выход из группы. Миланцы на своем поле сыграют с «Барселоной». «Славия» замыкает турнирную таблицу, у команды два очка.
Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Гус Тил: Ананидзе и Мельгарехо принесли друг другу извинения Трое полузащитников «Спартака» – Гус Тил, Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон – ответили на вопросы болельщиков перед матчем с «Ростовом». 07.12.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» «Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова. 08.12.2019 20:21 Хоккей Домрачев Владислав Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай «Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью «Быки» и армейцы бились за три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в чемпионате в роли главного преследователя «Зенита», но в итоге разошлись миром, еще больше увеличив отставание от лидера РПЛ. 07.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав