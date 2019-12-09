Егор Сорокин: «Рубин» не та команда, которая должна находиться внизу турнирной таблицы «Рубин» занимает 13-е место перед зимним перерывом.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин после матча 19-го тура премьер-лиги с «Сочи» (1:1) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи высказался о турнирном положении команды.

«Мы стараемся подбадривать друг друга. Морально на нас турнирное положение давит, конечно, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Нам не легко. Но зимние сборы дают нам надежду. «Рубин» не та команда, которая должна находиться внизу турнирной таблицы».

Отметим, что с 18 августа «Рубин» одержал одну победу в чемпионате. В последних семи турах у команды пять ничьих и два поражения. На зимний перерыв «Рубин» ушел на 13-м месте с 19 очками.