Слуцкий опубликовал шутливое видео о своей работе в «Витессе» Слуцкий покинул голландский клуб 30 ноября.

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий публикацией шутливого видео в инстаграме описал свою работу в Голландии в нынешнем сезоне.

«Коротко о моем сезоне в «Витессе» 2019/20», – подписано видео, на котором спортсмен прыгает с вышки, а приземляется на лед.

Напомним, 29 ноября после поражения от «Херенвена», которое стало для команды пятым подряд в чемпионате, Слуцкий подал в отставку. На следующий день она была принята.

Слуцкий возглавил «Витесс» перед началом сезона-2018/2019. Под его руководством команда провела 62 матча, в которых одержала 27 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.