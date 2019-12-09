Алекс Крал: Я очень рад тому, что нахожусь в «Спартаке» 21-летний игрок был куплен за 12 миллионов евро.

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал отметил, что несмотря на последние результаты команды, доволен своими выступлениями за москвичей.

– Последние месяцы были непростыми для всех нас, но мы должны учиться на ошибках и избегать их в будущем. Только так мы сможем улучшить свой результат. В любом случае это был отличный год для меня! Я ни о чем не жалею и очень рад тому, что нахожусь в «Спартаке», – написал Крал в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что чешский игрок перешел «Спартак» из пражской «Славии» за 12 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах РПЛ, отметившись тремя желтыми карточками.

После 19 туров подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка.